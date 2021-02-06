«Оттава» на своем льду проиграла «Монреалю»

В регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» дома проиграла «Монреалю» с результатом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

В первом периоде команды обменялись голами в большинстве. На седьмой минуте защитник «Канадиенс» Джефф Питри открыл счет, а на 13-й хозяева отыгрались благодаря точному кистевому броску форварда Колина Уайта.

Победу «Монреалю» принес гол, автором которого на 42-й минуте стал Джош Андерсон.

В составе «Оттавы» было трое россиян: защитники Артем Зуб и Никита Зайцев, а также нападающий Евгений Дадонов. За «Монреаль» играл защитник Александр Романов.

«Монреаль» стал лидером канадского дивизиона, набрав 18 очков в 12 матчах.