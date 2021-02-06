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06 февраля 23:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Оттава» на своем льду проиграла «Монреалю»

В составе «Сенаторз» играли россияне Артем Зуб, Никита Зайцев и Евгений Дадонов.

В регулярном чемпионате НХЛ «Оттава» дома проиграла «Монреалю» с результатом 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

В первом периоде команды обменялись голами в большинстве. На седьмой минуте защитник «Канадиенс» Джефф Питри открыл счет, а на 13-й хозяева отыгрались благодаря точному кистевому броску форварда Колина Уайта.

Победу «Монреалю» принес гол, автором которого на 42-й минуте стал Джош Андерсон.

В составе «Оттавы» было трое россиян: защитники Артем Зуб и Никита Зайцев, а также нападающий Евгений Дадонов. За «Монреаль» играл защитник Александр Романов.

«Монреаль» стал лидером канадского дивизиона, набрав 18 очков в 12 матчах.

«Оттава» занимает последнее седьмое место, имея лишь пять очков после 12 встреч.

8 февраля «Сенаторз» примут «Эдмонтон». 10 февраля состоится матч «Монреаль» – «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава Сенаторз» – «Монреаль Канадиенс» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Питри, 06:10 (в большинстве) – 0:1. Уайт (Степан, Норрис), 12:08 (в большинстве) – 1:1. Андерсон (Судзуки, Друен), 41:35 – 1:2.

Вратари: Мюррей – Аллен.

источник: «Советский спорт»
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