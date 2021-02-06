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НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверикс 0 Голден Стэйт Уорриорз 0 П1 1.58 Х П2 2.45
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06 февраля 23:42

Худобин и Радулов пропустят матч с «Чикаго»

Место в воротах в матче против «Блэкхоукс» займет Джейк Эттингер.

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

«Антон Худобин сегодня пропустил тренировку. Рик Боунесс (главный тренер «Далласа») сказал: «Это внутренняя проблема, которую мы будем решать внутри команды», - написал в своем твиттере журналист Трейси Майерс.

Также журналист отметил, что встречу с «Чикаго» пропустит российский нападающий Александр Радулов, получивший травму нижней части тела.

Добавим, что встреча между «Далласом» и «Чикаго» запланирована на воскресенье.

источник: Twitter.com
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