Худобин и Радулов пропустят матч с «Чикаго»

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

«Антон Худобин сегодня пропустил тренировку. Рик Боунесс (главный тренер «Далласа») сказал: «Это внутренняя проблема, которую мы будем решать внутри команды», - написал в своем твиттере журналист Трейси Майерс.

Также журналист отметил, что встречу с «Чикаго» пропустит российский нападающий Александр Радулов, получивший травму нижней части тела.

Добавим, что встреча между «Далласом» и «Чикаго» запланирована на воскресенье.