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07 февраля 06:40
автор: Артур Гичунцев

Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Встреча прошла на домашней арене «островитян».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург» завершился в пользу хозяев – 4:3.

В их составе дубль оформил Джордан Эберле. Еще по шайбе забросили Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У проигравших отличились Пьер-Оливье Жозеф, Джейк Гюнцел, а также российский форвард Евгений Малкин.

Его соотечественник – вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.

Таким образом, «Айлендерс» прервали серию из пяти поражений кряду, а «Пингвинз» уступили во второй игре подряд.

Добавим, что 12 февраля команды проведут еще один матч. Он пройдет в Нью-Йорке и начнется в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Питтсбург» – 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Голы: 1:0 – 10 Эберле (Добсон, Дэл Колл); 1:1 – 13 Жозеф (Летанг, Генцел); 2:1 – 15 Эберле (Дэл Колл, Нелсон); 2:2 – 39 Малкин (Капанен); 2:3 – 43 Генцел (Раст, Кросби); 3:3 – 48 Клаттербак (Мартин, Сизикас); 4:3 – 57 Ли (Барзэл, Пулок).

источник: «Советский спорт»
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