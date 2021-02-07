Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург» завершился в пользу хозяев – 4:3.

В их составе дубль оформил Джордан Эберле. Еще по шайбе забросили Кэл Клаттербак и Андерс Ли. У проигравших отличились Пьер-Оливье Жозеф, Джейк Гюнцел, а также российский форвард Евгений Малкин.

Его соотечественник – вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 28 бросков из 31.

Таким образом, «Айлендерс» прервали серию из пяти поражений кряду, а «Пингвинз» уступили во второй игре подряд.

Добавим, что 12 февраля команды проведут еще один матч. Он пройдет в Нью-Йорке и начнется в 03.00 мск.