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07 февраля 09:07
автор: Артур Гичунцев

«Калгари» обыграл «Эдмонтон», Нестеров завершил матч с показателем полезности «-2»

Встреча прошла на домашней арене «Флэймз».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» – «Эдмонтон» завершился в пользу хозяев – 6:4.

В их составе по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Микаэль Баклунд, Диллон Дюбе, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У проигравших отличились Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Дарнелл Нурс.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров завершил встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом, его команда прервала серию из двух поражений кряду. Также «Калгари» прервал победную серию «Эдмонтона» из трех матчей.

Добавим, что в параллельной игре «Анахайм» в серии буллитов победил «Сан-Хосе» – 2:1. Автором решающего броска стал Макс Комтуа.

источник: «Советский спорт»
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