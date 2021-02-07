«Калгари» обыграл «Эдмонтон», Нестеров завершил матч с показателем полезности «-2»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» – «Эдмонтон» завершился в пользу хозяев – 6:4.

В их составе по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Милан Лучич, Микаэль Баклунд, Диллон Дюбе, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У проигравших отличились Джуджхар Хайра, Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Дарнелл Нурс.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров завершил встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом, его команда прервала серию из двух поражений кряду. Также «Калгари» прервал победную серию «Эдмонтона» из трех матчей.

Добавим, что в параллельной игре «Анахайм» в серии буллитов победил «Сан-Хосе» – 2:1. Автором решающего броска стал Макс Комтуа.