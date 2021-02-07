Семен Варламов: Счастлив, что наконец-то провел 500-й матч в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов дал комментарий пресс-службе НХЛ после победы над «Питтсбургом» (4:3), где он отразил 28 бросков из 31.

«Конечно, я очень рад победе, но также по-настоящему счастлив, что наконец-то провел 500-й матч. Я сегодня весь день радовался, просто думая об игре. Я ее с нетерпением ждал.

Это большое достижение как для меня, так и моей семьи. Я хочу поблагодарить всех тренеров и персонал, всех кто работал со мной и был частью этих пяти сотен игр.

Нам нужна была эта победа. Соперник сегодня играл с хорошим настроем, у них отличная атака. Но нам удалось одержать важную победу», – заявил голкипер.

Добавим, что «Айлендерс» прервали серию из пяти поражений кряду, а «Пингвинз» уступили во второй игре подряд.