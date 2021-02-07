Дубль Хартиканейна помог «Салавату Юлаеву» на своей площадке разгромить «Амур»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром» завершился победой уфимской команды со счетом 4:0.

В составе хозяев дублем отметился Тему Хартикайнен (31-я и 34-й минуты). По голу забили Александр Кадейкин (18) и Родион Амиров (28)

Клуб из Башкортостана набрал 73 очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Хабаровчане идут на десятой строчке с 45 очками.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома – 18 февраля «Салават» сыграет против «Ак Барса», а двумя днями раньше «Амур» встретится с «Автомобилистом».

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