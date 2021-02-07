«Металлург» дома обыграл «Барыс», одержав свою десятую победу кряду в КХЛ

«Металлург» на своей домашней площадке победил «Барыс» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе магнитогорцев дублем отметился Сергей Плотников (21-я и 47-я минуты). Победный гол на счету Николая Кулемина (50). У соперников двумя результативными бросками отличился Филип Вароне (23, 49).

«Металлург» с 75 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанцы располагаются на восьмой строчке, имея в своем активе 62 очка.

14 февраля магнитогорский клуб сыграет дома с «Йокеритом», а двумя днями позже «Барыс» у себя примет «Авангард».

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