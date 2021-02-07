ЦСКА по буллитам обыграл «Трактор», отыгравшись с 0:2 по ходу выездного матча

В регулярном чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду уступил московскому ЦСКА по итогам серии буллитов – 2:3 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1).

После первого периода хозяева выигрывали 2:0. На 15-й минуте отличился Лоуренс Пилут, а на 20-й Алексей Бывальцев. Вячеслав Основин при этом сделал две результативные передачи.

В итоге ЦСКА удалось перевести матч в овертайм. Иван Телегин стал автором заброшенной шайбы на 30-й минуте, а Андрей Светлаков восстановил равновесие на 44-й.

Овертайм прошел без голов, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты ЦСКА. Бросок, который принес армейцам победу, исполнил Андрей Локтионов.

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 83 очка в 54 встречах.