«Авангард» дома обыграл «Нефтехимик», нижнекамский клуб не побеждает протяжении шести матчей подряд

«Авангард» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком» (4:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

У омичей шайбы забросили Кирилл Семенов (7-я минута), Корбэн Найт (27), Алексей Емелин (34) и Клим Костин (60). Соперник ответил результативными бросками Александра Брынцева (4) и Булата Шафигуллина (54).

Команда Боба Хартли победила в третьем матче кряду и расположилась на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Нефтехимик» потерпел шестой поражение подряд и находится на 11-й строчке (32).

9 февраля «Авангард» на своей площадке примет рижское «Динамо». 16 февраля нижнекамский клуб отправится в гости к «Сибири».

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