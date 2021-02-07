Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Сочи»

Кубок ATP почти наш: Медведев и Рублев прошли Германию и сразятся с Италией

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев в двух одиночных обыграли соперников из Германии и теперь находятся в шаге от завоевания престижного командного титула.