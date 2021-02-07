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07 февраля 19:22

Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Сочи»

Белорусская команда одержала всего вторую победу в шести последних встречах сезона.

Хоккеисты минского «Динамо» переиграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе сочинского клуба заброшенными шайбами отличились Никита Точицкий (14-я минута), Владислав Курбатов (40) и Игорь Руденков (42), у минской команды отличились Роб Клинкхаммер (22), Алексей Протас (38), Степан Фальковский (54) и Зак Митчелл (57).

После этой игры «Динамо» набрало 61 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 36 очками занимает десятое место.

источник: «Советский спорт»
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