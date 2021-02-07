Минское «Динамо» одержало волевую победу над «Сочи»

Хоккеисты минского «Динамо» переиграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.
В составе сочинского клуба заброшенными шайбами отличились Никита Точицкий (14-я минута), Владислав Курбатов (40) и Игорь Руденков (42), у минской команды отличились Роб Клинкхаммер (22), Алексей Протас (38), Степан Фальковский (54) и Зак Митчелл (57).
После этой игры «Динамо» набрало 61 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 36 очками занимает десятое место.
источник: «Советский спорт»