«Витязь» в Мытищах обыграл «Куньлунь» благодаря дублям Дэнфорта и Теденбю

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проиграл в Мытищах «Витязю» со счетом 4:5 (1:1, 2:3, 1:1).
По ходу встречи гости вели 1:0 и 3:1, а номинальным хозяевам дважды удавалось отыграться, делая счет 1:1 и 3:3.
В составе пекинского клуба авторами голов стали Шон Колинз и Алексей Торопченко (на 17-й и 35-й минутах соответственно), а затем Андрей Баканов оформил дубль, отличившись на 36-й и 49-й.
У «Витязя» отметились дублями Джастин Дэнфорт и Маттиас Теденбю. Канадец поразил ворота Джереми Смита на 16-й и 25-й минутах, а швед – на 21-й и 43-й. Еще одна шайба подмосковной команды в активе чеха Якуба Ержабека.
«Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 54 встречах.
«Куньлунь» остается худшей командой «Востока», находясь на последней 12-й строчке таблицы с 30 очками после 53 игр. Проигрышная серия китайского клуба длится 9 матчей.
11 февраля «Куньлунь» сыграет в Хельсинки с «Йокеритом». 16 февраля состоится матч ЦСКА – «Витязь».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Витязь» (Подольск, Московская область) – 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Голы: Дэнфорт (Ержабек, Теденбю), 15:33 – 0:1. Коллинз (Верек), 16:46 – 1:1. Теденбю (Хульстрем, Дэнфорт), 20:43 (в большинстве) – 1:2. Дэнфорт (Дергачев, Даугавиньш), 24:44 (в большинстве) – 1:3. Лещенко, 34:41 – 2:3. Баканов (Спроул), 35:18 – 3:3. Ержабек (Моисеев, Пыленков), 37:05 (в большинстве) – 3:4. Теденбю (Дэнфорт), 42:21 – 3:5. Баканов (Лещенко), 48:59 – 4:5.
Вратари: Смит – Тодыков.