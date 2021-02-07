«Витязь» в Мытищах обыграл «Куньлунь» благодаря дублям Дэнфорта и Теденбю

В регулярном чемпионате КХЛ «Куньлунь Ред Стар» проиграл в Мытищах «Витязю» со счетом 4:5 (1:1, 2:3, 1:1).

По ходу встречи гости вели 1:0 и 3:1, а номинальным хозяевам дважды удавалось отыграться, делая счет 1:1 и 3:3.

В составе пекинского клуба авторами голов стали Шон Колинз и Алексей Торопченко (на 17-й и 35-й минутах соответственно), а затем Андрей Баканов оформил дубль, отличившись на 36-й и 49-й.

У «Витязя» отметились дублями Джастин Дэнфорт и Маттиас Теденбю. Канадец поразил ворота Джереми Смита на 16-й и 25-й минутах, а швед – на 21-й и 43-й. Еще одна шайба подмосковной команды в активе чеха Якуба Ержабека.

«Витязь» занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 54 встречах.