«Северсталь» дома уступила московскому «Динамо», пропустив пять шайб

Московское «Динамо» в гостевой встрече обыграло «Северсталь» (5:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе победителей голы забили Егор Брызгалов (13), Вадим Шипачев (31), Владислав Ефремов (36), Дмитрий Яшкин (42) и Егор Зайцев (60). У соперников по шайбе записали на свой счет Игорь Гераськин (26) и Владислав Кодола (48).

Бело-голубые набрали 74 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб прервал свою трехматчевую серию без поражений – с 60 очками команда идет на седьмой строчке.

9 февраля «Северсталь» отправится в гости к «Йокериту», а 16 февраля москвичи сыграют в Минске против своих одноклубников, представляющих Белоруссию.

КХЛ

Регулярный чемпионат