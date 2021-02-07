«Спартак» одержал победу в гостях у рижского «Динамо»

В регулярном чемпионате КХЛ рижское «Динамо» на своем льду проиграло московскому «Спартаку» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

Гости из Москвы вели 2:0. Анатолий Никонцев открыл счет на 13-й минуте, а на 48-й точный бросок исполнил Артем Федоров.

На 58-й отставание латвийского клуба сократил Джей Си Лайпон.

«Спартак» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 56 очков в 54 встречах. У «Витязя» – столько же, но подмосковный клуб опережает команду Олега Знарка по количеству побед в основное время.

Рижское «Динамо» остается худшей командой лиги, занимая на «Западе» последнее 11-место с 25 очками после 53 встреч. Проигрышная серия рижан длится семь матчей.