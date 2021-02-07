Владимир Крикунов: В матче с «Северсталью» все было спокойно и под контролем

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал победу команды над «Северсталью» (5:2).

- Игра была интересная для зрителей, много атаковали команды, играли в открытый хоккей. Четвертое звено наше - молодые ребята, хорошо, что забили первыми. Правда, они и пропустили потом. Дальше опытные сказали свое слово. Потихонечку набирали темп и доиграли до конца. Все было спокойно и под контролем даже после второй пропущенной шайбы, - приводит слова Крикунова пресс-служба «Динамо».

После этой победы «Динамо» набрало 74 очка и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками.