Вадим Шипачев: Рад, что Гарипов сегодня поймал свою игру

Нападающий московского «Динамо» прокомментировал победу команды над «Северсталью» (5:2).

– Знали, что «Северсталь» быстро играет, дома хорошо действует. Мы забили свои моменты и выиграли. Рад, что Гарипов сегодня поймал свою игру и здорово выступил.

С какими чувствами играл в Череповце? Пришли мама, брат, жена с детишками. Приятно всегда в Череповце играть. Прикольная атмосфера. И всегда – ностальгия. Это мой родной город, который воспитал меня, дал мне путь в хоккее. Я очень признателен и рад, что родился в Череповце, – приводит слова Шипачева пресс-служба «Динамо».

После этой победы «Динамо» набрало 74 очка и поднялось на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Динамо» сыграет с минскими одноклубниками.