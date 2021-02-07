Андрей Разин: Игра с «Динамо» не сложилась

- Игра не сложилась сегодня, во всех периодах шайба скачет, прыгает. К примеру, если взять второй период, пять с половиной минут в атаке - и всего четыре броска в створ. Такой сегодня показатель. Не умаляю заслуг «Динамо», они сегодня играли хорошо и дисциплинировано, тем более с такими мастерами, которые не прощают. Любые ошибки - сразу вынимай. В концовке мы раскрылись, но пропускали много контратак, счет того требовал, рисковали. Еще раз повторюсь, сегодня многое валилось из рук. Бывают такие игры, - цитирует Разина пресс-служба «Динамо».

«Северсталь» набрала 60 очков в 54 встречах и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции.