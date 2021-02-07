Боб Хартли: Еще одна хорошая игра в исполнении «Авангарда»

- Сегодня еще одна хорошая игра в нашем исполнении. Мы продолжаем набирать очки - это крайне важно. Противник здорово показал себя в первом периоде: мы утром говорили о том, что такие команды не испытывают давления, поэтому играют максимально хорошо. И у них очень сильные ребята в нападении, которые могут быть крайне опасны. После первого периода мы немного перестроились, изменили свою игру, и второй и третий были намного лучше - мы повели, и я очень доволен тем, как наши ребята сегодня отработали, - приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

После этой победы «Авангард» набрал 75 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.