Четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче против «Филадельфии»

Хоккеисты «Филадельфии» взяли верх над «Вашингтоном» в выездном матче регулярного чемпионата со счетом 7:4.

В составе «Флайерз» заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон (19-я, 23-я, 58-я минуты), Шон Кутюрье (41, 59), Роберт Хагг (28) и Джеймс ван Римсдайк (37). У «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин (12, 25), Томас Уилсон (17) и Никлас Бекстрем (40).

Отметим, что капитан «Вашингтона», забросивший свои 710-ю и 711-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, записал на свой счет в этой встрече также две результативные передачи.