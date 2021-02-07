Петерис Скудра: У нас немного не получилась игра в атаке – «Спартак» здорово сыграл в обороне

Главный тренер рижского «Динамо» подвел итоги домашнего матча против «Спартака» (1:2).

- Матч получился равным. Конечно, было понятно, что «Спартаку» победа нужна больше, и это было видно в каких-то нюансах. У нас немного не получилась игра в атаке - противник здорово сыграл в обороне. Кроме нюансов в атаке, наши хоккеисты сыграли хороший матч, - приводит слова Скудры пресс-служба «Спартака».

Напомним, что рижское «Динамо» остается худшей командой лиги, занимая на «Западе» последнее 11-место с 25 очками после 53 встреч.