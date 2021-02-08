«Вегас» на своем льду одержал победу над «Лос-Анджелесом»

Хоккеисты «Вегаса» переиграли «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (1-я минута), Адриан Кемпе (8) и Джарет Андерсон-Долан (29), у «Голден Найтс» точными бросками отличились Райлли Смит (6), Зак Уайтклауд (8) и Чандлер Стивенсон 912, 42).
«Вегас» набрал 15 очков в девяти встречах и вышел в лидеры Западного дивизиона. «Лос-Анджелес», имея восемь очков поле 11 матчей, занимает восьмое место.
источник: «Советский спорт»