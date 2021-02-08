Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Флориду»

Хоккеисты «Детройта» взяли верх над «Флоридой» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.
В составе «Ред Уингз» заброшенными шайбами отметились Марк Стаал (23-я минута), Дживани Смит (38), Робби Фаббри (50) и Владислав Наместников (59),у «Пантерз» отличился Александер Веннберг (43).
«Детройт» набрал восемь очков в 13 встречах и занимает последнее место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Флорида», имея в активе 14 очков после девяти матчей, опустилась на третье место.
источник: «Советский спорт»