«Даллас» без Худобина и Радулова в овертайме уступил «Чикаго»

Хоккеисты «Чикаго» в овертайме обыграли «Даллас» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Блэкхоукс» дублем отметился Алекс Дебринкэт (33-я, 63-я минуты). У «Старз» отличился Джейсон Робертсон (50).

Отметим, что участие в этой встрече не принимали вратарь «Далласа» Антон Худобин и нападающий «Старз» Александр Радулов.

«Даллас» с 12 очками после девяти матчей занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» с 14 очками в 13 играх занимает четвертую строчку.