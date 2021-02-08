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08 февраля 01:59

«Даллас» без Худобина и Радулова в овертайме уступил «Чикаго»

«Старз» одержали всего лишь одну победу в пяти последних встречах сезона.

Хоккеисты «Чикаго» в овертайме обыграли «Даллас» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Блэкхоукс» дублем отметился Алекс Дебринкэт (33-я, 63-я минуты). У «Старз» отличился Джейсон Робертсон (50).

Отметим, что участие в этой встрече не принимали вратарь «Далласа» Антон Худобин и нападающий «Старз» Александр Радулов.

«Даллас» с 12 очками после девяти матчей занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона. «Чикаго» с 14 очками в 13 играх занимает четвертую строчку.

источник: «Советский спорт»
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