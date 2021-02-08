Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус» (видео)

«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий победителей Джордан Стаал, набравший 3 (1+2) очка. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей и заработал показатель полезности -1.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть менее 20 минут, стал автором голевого паса и завершил встречу с показателем полезности -1.

Команды выступают в Центральном дивизионе. «Каролина», набрав 14 очков в девяти матчах, занимает второе место в турнирной таблице. «Коламбус» с 13 очками после 13 игр располагается на пятой позиции.

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