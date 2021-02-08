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08 февраля 06:15
автор: Юрий Нечаев

Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Коламбус» (видео)

В последних семи матчах «Харрикейнз» одержали шесть побед.

«Каролина» обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий победителей Джордан Стаал, набравший 3 (1+2) очка. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей и заработал показатель полезности -1.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провел на льду чуть менее 20 минут, стал автором голевого паса и завершил встречу с показателем полезности -1.

Команды выступают в Центральном дивизионе. «Каролина», набрав 14 очков в девяти матчах, занимает второе место в турнирной таблице. «Коламбус» с 13 очками после 13 игр располагается на пятой позиции.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Коламбус» - «Каролина» - 5:6 (2:1, 1:3, 2:2)
Голы: Лайне (Джонс, Рословик), 10:07 - 1:0. Макгинн (Ахо, Свечников), 10:32 - 1:1. Нэш (Фолиньо, Савар), 15:34 - 2:1. Фегеле (Стаал, Дзингел), 27:23 - 2:2. Фолиньо (Гавриков, Савар), 34:24 - 3:2. Пеши (Мартинук), 36:35 - 3:3. Трочек (Пеши, Шей), 38:45 - 3:4. Доми (Харрингтон, Бьоркстранд), 42:08 - 4:4. Стаал (Трочек, Хэмилтон), 45:33 - 4:5. Хэмилтон (Дзингел, Стаал), 50:37 - 4:6. Лайне (Джонс, Рословик), 59:03 - 5:6.
Вратари: Корписало (57:25 - 59:03, 59:17) - Раймер.

источник: «Советский спорт»
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