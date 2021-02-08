Лавиолетт - о поражении от «Филадельфии»: Соперник реализовал свои шансы, а «Вашингтон» нет

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Филадельфии» (4:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы забили недостаточно для того, чтобы победить. Ну и «Филадельфии» помогали какие-то отскоки и рикошеты, которые были против нас. Не думаю, что у нас какой-то системный кризис. Но соперник смог реализовать все свои голевые шансы, а мы — нет.

Да, мы поздновато входим в игру, а «Филадельфия» начинала быстро. Мы поначалу даем слишком много свободы сопернику, и в нашей команде уже об этом было собрание в начале сезона. Шесть-семь пропущенных голов за матч, пусть даже если шайбы влетают в пустые ворота — это слишком много», — цитирует специалиста пресс-служба НХЛ.

Добавим, что в матче против «Филадельфии» 4 (2+2) очка заработал российский нападающий Александр Овечкин.

«Флайерз», набрав в 13 матчах 18 очков, занимают второе место турнирной таблице Восточного дивизиона. «Вашингтон» с 15 очками после 12 встреч идет третьим.