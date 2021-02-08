Андрей Николишин: Свечников может стать лучшим снайпером НХЛ, но ему важнее выиграть Кубок Стэнли

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о выступлении нападающего «Каролины» Андрея Свечникова в текущем сезоне.

«Андрюха может бороться за звание лучшего снайпера НХЛ. Я думаю, для него главное, чтобы команда как можно дальше прошла в плей-офф и выиграла Кубок Стэнли. Зная его, можно сказать, что он ориентирован не на личные результаты, а на командные. Это журналисты или околохоккейные люди пытаются распределять места в борьбе за индивидуальные призы, а хоккеисты думают немного по-другому. Те хоккеисты, которые хотят выигрывать», - цитирует Николишина Sport24.ru.

В текущем сезоне 20-летний Свечников провел в регулярном чемпионате НХЛ девять матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков при показателе полезности +2. Россиянин является лучшим бомбардиром «Каролины».