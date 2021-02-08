Ларионов может войти в штаб сборной России на ЧМ-2021

Игорь Ларионов может войти в штаб национальной сборной России на чемпионате мира 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава штаба российской команды Роман Ротенберг.

«Мы постоянно смотрим, как нам улучшить работу, круглосуточно, – цитирует пресс-конференцию Ротенберга телеграм-канал телеканала «Матч ТВ». – Сейчас Ларионов поедет в Даллас на чемпионат мира U-18, будет смотреть все матчи. Решение по взрослому чемпионату мира мы будем принимать ближе к турниру. Все это вполне возможно. Весь наш тренерский корпус по всем сборным работает вместе для достижения победы».

Напомним, что Ларионов назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России на шведском этапе Еврохоккейтура, который пройдет с 11 по 14 февраля.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.