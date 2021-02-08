ФХР объявила об изменениях в составе сборной России на третий этап Еврохоккейтура

Пресс-служба Федерации хоккея России объявила об изменениях в составе национальной команды, которая на нынешней неделе примет участие в третьем этапе Еврохоккейтура.
Форварда «Локомотива» Артура Каюмова заменит нападающий «Сочи» Герман Рубцов, а вместо форварда «Ак Барса» Артема Галимова вызван нападающий «Витязя» Данила Моисеев.
⚡ Замены в олимпийской сборной: вместо Никиты Александрова («KooKoo», Финляндия) - Алексей Торопченко («Куньлунь»), вместо Михаила Сидорова («Нефтехимик») - Глеб Семенов («Нефтехимик»)— Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2021
Вдобавок произошли изменения произошли в олимпийской сборной: Никиту Александрова («KooKoo») заменит Алексей Торопченко («Куньлунь»), а Михаила Сидорова – Глеб Семенов (оба – «Нефтехимик»).
⚡ Замены в национальной сборной: вместо Артура Каюмова («Локомотив») - Герман Рубцов («Сочи»), вместо Артема Галимова («Ак Барс») - Данила Моисеев («Витязь»)— Хоккей России (@russiahockey) February 8, 2021
Первый матч на Шведских хоккейных играх сборная России проведет в четверг 11 февраля в Мальме против команды Финляндии.