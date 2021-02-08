Алексей Морозов: Мы ждем возвращения «Адмирала» в КХЛ в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов раз подтвердил, что в следующем сезоне «Адмирал» вернется в Континентальную хоккейную лигу.

«Лига находится на связи с руководством клуба, – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. – Мы ждем возвращения «Адмирала» в следующем сезоне. Во Владивостоке понимают, что необходимо сделать и какие документы предоставить.

В данном случае все должно быть выполнено согласно регламенту, ждем от клуба дальнейших действий».

Клуб из Владивостока пропускает сезон-2020/21, поскольку весной прошлого года власти Приморского края приняли решение о приостановке финансирования профессиональных спортивных команд края из-за пандемии коронавируса.

«Адмирал» был основан в 2013 году. Его лучшие достижения выход в Кубок Гагарина в 2014, 2016 и 2017 годах. Во всех трех случаях команда вылетала из плей-офф в первом раунде.