Морозов считает, что уровень команд в КХЛ выровнялся

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов считает, что введение нового потолка положительно сказалось на конкуренции между клубами.

«Несмотря на то, что большинство участников плей-офф уже практически определилось, мы видим, что произошло выравнивание команд, – цитирует Морозова официальный сайт КХЛ. – Что на «Западе», что на «Востоке» они идут плотными группами, за исключением только лидеров конференций. На «Западе» вровень идут СКА, «Локомотив» и московское «Динамо», другую группу составляют «Йокерит», минское «Динамо», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь». На «Востоке» примерно одинаковые показатели у «Авангарда», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», в другой группе «Автомобилист», «Торпедо», «Барыс» и «Трактор». Все это говорит о том, что борьба за места в последние дни регулярного чемпионата будет напряженной, и каждый постарается подняться как можно выше. В начале сезона из-за коронавируса клубам приходилось использовать больше молодежи. Сейчас, когда количество заболеваний минимальное, мы видим, что клубы продолжают доверять молодым игрокам, которые постепенно выходят на ведущие роли, особенно это касается тех, кто принимал участие в последнем молодежном чемпионате мира.

Это подтверждают цифры: в этом сезоне мы уже установили рекорд по общему количеству игроков до 20 лет, выходивших на лед хотя бы в одном матче КХЛ. Всего эти хоккеисты провели суммарно уже более 1 300 матчей, что является третьим лучшим результатом — а этот сезон ещё не закончился. Средняя результативность по сравнению с прошлым сезоном выросла почти на полшайбы за игру, и является лучшей за последние десять лет».

С нынешнего сезона клубы КХЛ не могут тратить на зарплаты более 900 миллионов рублей.