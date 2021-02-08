Нападающий «Вашингтона» Кузнецов подтвердил, что перенес коронавирус

Журналистка газеты The Washington Post Саманта Пелл сообщила, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов перенес заражения коронавирусом.

«Евгений Кузнецов подтверждает, что у него были симптомы COVID-19, – написала Пелл. – На вопрос, испугался ли он, он ответил: «Нет, ведь я из России». Еще он добавил следующее: «Я радуюсь тому, что я жив и снова тренируюсь с командой. Это большой шаг вперед для меня».

Ранее четверо игроков команды из столицы США Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от игр за нарушения медицинских протоколов НХЛ.

Сегодня Евгений провел первую тренировку с «Кэпиталз» с тех пор, как 20 января «Вашингтон» поместил его в список тех, кто мог заразиться коронавирусом.