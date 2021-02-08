«Поговорил с тренерами, все улажено». Худобин признался, что проспал тренировку

Как сообщает в своем твиттере Тейлор Бэрд, Худобин просто проспал тренировку, так как накануне ночью плохо спал.

- Боунесс должен был принять решение по этому поводу, таковы правила... Ничего плохого не случилось, не произошло ничего серьезного. Поговорил с тренерами, все улажено, - цитирует Худобина Бэрд.

Отмечается, что российский вратарь в разговоре с главным тренером «Старз» Риком Боунессом обещал, что подобное больше никогда не повторится.

Напомним, что голкипер «Далласа» Антон Худобин был отстранен от участия в воскресном матче против «Чикаго» (1:2) из-за опоздания на тренировку команды.