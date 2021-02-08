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У Самсонова были проблемы с дыханием и ходьбой, пока он болел COVID-19
08 февраля 22:32
автор: Виктор Шарафудинов

У Самсонова были проблемы с дыханием и ходьбой, пока он болел COVID-19

Сегодня российский вратарь «Вашингтона» провел первую тренировку на льду с 20 февраля.

Илья Самсонов рассказал о том, как он болел коронавирусом.

Вот, что написал в твиттере журналист The Athletic Тарик Эль-Башир после посещения сегодняшней тренировки «Вашингтон Кэпиталз»:

«Самсонов через переводчика сообщил, что у него были проблемы с дыханием и ходьбой, пока он болел COVID-19. Сейчас он чувствует себя намного лучше».

Сегодня Самсонов и Евгений Кузнецов впервые тренировались на льду с 20 января. Напомним, что они вместе с двумя другими российскими хоккеистами «Вашингтона» Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым были отстранены клубом за нарушение медицинских протоколов НХЛ. «Кэпиталз» заплатили штраф в размере 100 тысяч долларов.

В нынешнем сезоне Самсонов провел лишь две встречи.

источник: The Athletic
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