Симмондс выбыл на шесть недель из-за перелома кисти

Форвард «Мэйпл Лифс» Уэйн Симмондс пропустит шесть недель из-за перелома кисти. Нападающий не смог доиграть субботнюю встречу против «Кэнакс» после того, как на 11-й минуте третьего периода заблокировал бросок.

- Это большая потеря для нас. Он играл хорошо. Но он важен для нас не только своей игрой, но и тем, что привносил многое в раздевалке. Безусловно, Уэйна будет не хватать, - цитирует официальный сайт НХЛ главного тренера команды Шелдона Кифа.

Добавим, что в 12 матчах своего первого сезона за «Мэйпл Лифс» Симмондс забросил пять шайб.