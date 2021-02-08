Пастрняк признан первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила трех лучших игроков минувшей недели.

Первой звездой стал чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. В трех матчах он набрал семь очков (5+2).

Второй звездой признали американского форварда «Чикаго Блэкхокс» Патрика Кейн, который в трех встречах забросил две шайбы и сделал пять результативных передач.

Третьим в звездном рейтинге стал американский защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри, в активе которого шесть очков (4+2). Благодаря его стараниям канадский клуб одержал три победы в четырех встречах.