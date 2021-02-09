НХЛ перенесла матчи «Нью-Джерси», «Миннесоты» и «Баффало» из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба НХЛ, были перенесены две встречи между «Баффало» и «Вашингтоном» (11, 13 февраля), матчи «Нью-Джерси» против «Филадельфии» (11, 13 февраля) и «Бостона» (15 февраля), а также игры «Миннесоты» с «Сент-Луисом» (11 февраля) и «Лос-Анджелесом» (13 февраля).

Отмечается, что решение о возобновлении тренировок и игр трех команд будет принято медицинскими группами Лиги, НХЛПА и клубов в ближайшие дни.

Ранее из-за коронавируса были отложены по четыре встречи «Баффало» и «Миннесоты», а также три матча «Нью-Джерси».