Евгений Кузнецов: Здорово вернуться на лед с ребятами

Евгений Кузнецов поделился эмоциями после возобновления тренировок с командой.

- Все лучше с каждым днем. Здорово вернуться на лед с ребятами. Я долго не катался и успел соскучиться.

Сыграю ли с «Филадельфией»? Не знаю. Я пока в статусе «со дня на день». Во вторник посмотрим, как буду себя чувствовать. Уже хорошо, что я сегодня выжил. Тренироваться с командой — большой шаг для меня, - приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомни, что 20 января НХЛ запретила Александру Овечкину, Дмитрию Орлову, Кузнецову и Илье Самсонову тренироваться или играть на протяжении четырех матчей из-за нарушения медицинских протоколов.