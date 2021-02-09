«Сухарь» Варламова помог «Айлендерс» обыграть на выезде «Рейнджерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Нью-Йорк Айлендерс» завершился в пользу гостей – 2:0 (0:0, 0:0, 0:2).

В их составе отличились Кэйси Цизикас (51-я минута) и Мэтт Мартин (53).

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов оформил «сухарь», отразив 30 бросков по своим воротам.

Нападающий «рейнджеров» Артемий Панарин провел на льду 18 минут и 34 секунды. Он нанес три броска по воротам и завершил игру с показателем полезности «-1».

Его партнер по команде – форвард Павел Бучневич отыграл 19 минут и 22 секунды, совершив два броска. Наконец, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30.