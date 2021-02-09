Рослович с передачи Гаврикова принес победу «Коламбусу» в матче с «Каролиной»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Каролина» завершился в пользу хозяев – 3:2.

В их составе отличились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон (буллит) и Джек Рослович, забросивший решающую шайбу с передачи российского защитника Владислава Гаврикова.

У проигравших отличились Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отыграл 17 минут и 56 секунд. За это время он нанес три броска по воротам, получил двухминутное удаление и завершил поединок с показателем полезности «-1».

Таким образом, его команда проиграла второй матч из последних шести, а «Коламбус» одержал вторую победу за последние пять встреч.

12 февраля «Блю Джекетс» сыграют в гостях с «Чикаго», а «Харрикейнз» в тот же день отправятся в гости к «Далласу».