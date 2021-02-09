«Оттава» проиграла 11-й матч в сезоне, уступив «Эдмонтону»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Эдмонтон» завершился в пользу «нефтяников» – 3:1.

В их составе по шайбе забросили Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд. У проигравших отличился российский форвард Евгений Дадонов, завершивший игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, «Сенаторз» потерпели 11-е поражение в текущей компании, а «Ойлерз» выиграли четвертый матч из последних пяти.

Добавим, что 10 февраля команды проведут еще один матч. Он пройдет на домашнем льду «Оттавы» и стартует в 03.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат