«Тампа» выиграла пятый матч кряду, победив на выезде «Нэшвилл»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Тампа-Бэй» завершился в пользу «молний» – 4:1.
В составе победителей дубль оформил Энтони Чирелли. Еще по шайбе забросили Блейк Коулман и Стивен Стэмкос. У «хищников» отличился Данте Фаббро
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отыграл 19 минут и 17 секунд и отдал результативную передачу. Его соотечественник и партнер по команде – вратарь Андрей Василевский пропустил встречу.
Таким образом, «Тампа» выиграла пятый матч кряду, а «Нэшвилл» уступил во второй игре подряд.
10 февраля команды проведут еще одну встречу на домашней арене «Предаторз», которая начнется в 04.30 мск.