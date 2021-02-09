Яри Курри: Только Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри высказал мнение о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталс» Александре Овечкине.

«Сейчас, кроме него, я не вижу людей, кто способен побить рекорд Гретцки в ближайшем будущем. Для этого ему предстоит еще долгий и трудный путь», - сказал Курри в интервью «Известиям».

Отметим, что в ближайшее время российский нападающий может обогнать Фила Эспозито, находящего на шестой строчке с 717 шайбами, а до рекорда Гретцки потребуется отличиться 183 раза.

Добавим, что Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года, перебравшись из московского «Динамо».