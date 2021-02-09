Леонид Вайсфельд: С первым звеном «Салавата Юлаева» может сравниться только московское «Динамо»

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд назвал сильные стороны уфимского клуба в нынешнем сезоне.

Отметим, что недавно клуб из Башкортостана обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

– Первое звено уфимцев действительно одно из лучших, сравниться с ним может разве что «Динамо». После ухода Умарка Хартикайнен по праву стал одним из лидеров команды. Есть ли другие козыри? Может быть, Метсола, если покажет свой лучший хоккей. А разве этого мало? По Юхе могу сказать, что он действительно сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это только регулярка, – цитирует Вайсфельда «Реальное время».

На данный момент «Салават» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. 18 февраля подопечные Томи Ламсы сыграют дома с «Ак Барсом».