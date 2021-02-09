«Авангард» разгромил рижское «Динамо», Буше и Костин забросили по две шайбы

«Авангард» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:1.

По две шайбы в составе победителей забросили Рид Буше и Клим Костин. Еще один гол на счету Сергея Толчинского. У динамовцев отличился Рихардс Бухартс.

«Авангард» набрал 77 очков в 55 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на последней, 11-й позиции Запада (25 очков после 54 игр).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) - «Динамо» (Рига) - 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)