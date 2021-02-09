«Северсталь» в овертайме обыграла «Йокерит»

«Северсталь» обыграла «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 ОТ.
Дубль в составе победителей оформил Игорь Гераськин. У «Йокерита» отличился Якуб Крейчик.
Финский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповчане расположились строчкой ниже. В активе обеих команд по 62 очка, при этом «Северсталь» провела на два матча больше.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) - «Северсталь» (Череповец) - 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Гераськин (Няттинен, К. Капустин), 13:44 - 0:1. Крейчик (Норман), 25:19 - 1:1. Гераськин, 61:39 - 1:2.
Вратари: Юкури - Подъяпольский.