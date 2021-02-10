Боб Хартли: «Авангард» знал, что можно ожидать от рижского «Динамо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо» (5:1).

«Мы знали, чего ожидать от противника, я смотрел предыдущие пять матчей рижан — там все игры заканчивались их поражениями, но с разностью лишь в одну шайбу. В первом периоде они нас переработали, здорово давили, прессинговали. Хорошо, что мы смогли перестроиться. Наши ребята продемонстрировали отличную командную работу и заслужили отдых. Возможно, в какой-то степени мы недооценили «Динамо», но мы были не одни на льду. В спорте не так часто хвалят соперника, но это как раз тот случай. Рижане успешно действовали и против «Спартака», и «Салавата Юлаева», и ЦСКА. В итоге мы победили, и это самое главное», - приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ.

Напомним, сегодня «Авангард» обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:1. По две шайбы в составе победителей забросили Рид Буше и Клим Костин. Еще один гол на счету Сергея Толчинского.

«Авангард» набрал 77 очков в 55 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» располагается на последней, 11-й позиции Запада (25 очков после 54 игр).