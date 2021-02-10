«Флорида» обыграла «Детройт», Бобровский отразил 31 бросок

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Детройт» завершился в пользу хозяев – 2:1.

В их составе отличились Александер Веннберг и Патрик Хернквист. У гостей единственную шайбу забросил Филип Задина.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32. Еще один хоккеист из РФ – защитник «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду 15 минут и 14 секунд, завершив игру без голевых действий.

Таким образом, «Детройт» проиграл девятый матч из последних десяти, а «пантеры» выиграли четвертую встречу из последних шести.

12 февраля «Пантерз» сыграют дома с «Тампой-Бэй», а «Детройт» в тот же день отправится в гости к «Нэшвиллу».