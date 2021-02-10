«Оттава» проиграла «Эдмонтону», Дадонов забросил шайбу, Зайцев отдал передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» – «Эдмонтон» завершился в пользу гостей – 3:2.

В их составе отличились забросили Дарнелл Нурс, Эван Бушар и Тайсон Бэрри. У проигравших по шайбе забросили Коннор Браун, а также российский форвард Евгений Дадонов.

Его соотечественник и партнер по команде – защитник Никита Зайцев отдал голевой пас. Еще один хоккеист из РФ – защитник «Сенаторз» Артем Зуб нанес один бросок по воротам и завершил игру с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, его команда уступила в третьем матче кряду, а «Ойлерз» выиграли вторую встречу подряд.

12 февраля «нефтяники» сыграют в гостях с «Монреалем», а «Оттава» встретится на выезде с «Виннипег Джетс».