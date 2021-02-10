Кучеров – о возвращении на лед: Сейчас тяжело сказать. Поживём – увидим

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров рассказал, как проходит его восстановление после операции на бедре.

«Пока такой даты нет. Сейчас главное успеть выйти на лёд. А там будет видно по прогрессу и тому, как я буду себя чувствовать. Каким будет мое состояние. Сейчас тяжело сказать. Поживём – увидим, как я буду себя чувствовать на льду и вне льда. Подумаем о дате Х, когда со дня операции пройдёт четыре-пять месяцев. А сейчас прошло только полтора.

Как я знаю, болельщиков на наших матчах нет. Но я сам не выходил на лёд, не видел трибуны. Только слышал об этом. Сам я смотрю матчи из раздевалки. И в то время, когда идёт игра, мне делают массаж или я кручу велик. Я постоянно занят и смотрю матчи по телевизору», – сказал нападающий пресс-службе НХЛ.