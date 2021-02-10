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10 февраля 07:36
автор: Артур Гичунцев

«Тампа» разгромила «Нэшвилл», Сергачев оформил ассистентский хет-трик

Встреча прошла на домашней арене «хищников».

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Тампа-Бэй» завершился крупной победой «молний».

В их составе по дублю оформили Стивен Стэмкос и Матье Жозеф. Еще по шайбе забросили Ондржей Палат и Янни Гурд. У проигравших отличился Рокко Гримальди.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев оформил ассистентский хет-трик. Его соотечественник и партнер по команде – вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31.

Таким образом, «Лайтнинг» одержали шестую победу кряду, а «Предаторз» уступили в пятом матче за последние шесть игр.

Добавим, что 12 февраля «Тампа» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Нэшвилл» в тот же день примет «Детройт».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвиил» – «Тампа-Бэй» – 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Голы: Гримальди, 04:43 – 1:0; Стэмкос (Пойнт, Сергачев), 11:28 – 1:1; Палат, 12:31 – 1:2; Жозеф (Сергачев, Марун), 14:03 – 1:3; Гурд (Сергачев, Хедман), 46:40 – 1:4; Стэмкос, 54:34 – 1:5; Жозеф (Хедман, Волков), 56:19 – 1:6.

источник: «Советский спорт»
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