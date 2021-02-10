«Тампа» разгромила «Нэшвилл», Сергачев оформил ассистентский хет-трик

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» – «Тампа-Бэй» завершился крупной победой «молний».

В их составе по дублю оформили Стивен Стэмкос и Матье Жозеф. Еще по шайбе забросили Ондржей Палат и Янни Гурд. У проигравших отличился Рокко Гримальди.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачев оформил ассистентский хет-трик. Его соотечественник и партнер по команде – вратарь Андрей Василевский отразил 30 бросков из 31.

Таким образом, «Лайтнинг» одержали шестую победу кряду, а «Предаторз» уступили в пятом матче за последние шесть игр.

Добавим, что 12 февраля «Тампа» сыграет на выезде с «Флоридой», а «Нэшвилл» в тот же день примет «Детройт».