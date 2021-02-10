«Даллас» без Радулова и Худобина уступил «Чикаго» в овертайме

В среду, 10 февраля «Даллас» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в овертайме сильнее оказались «Блэкхокс» – 2:1 ОТ.

В составе победителей отличились Янмарк и Пиус Зутер, ставший автором решающей шайбы. У «Далласа» ворота поразил Роопе Хинц.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов пропустил встречу, а его соотечественник и партнер по команде – вратарь Антон Худобин провел матч на скамейке запасных.

Таким образом, «Даллас» проиграл третий матч кряду, а «Чикаго» одержал третью победу подряд.

12 февраля »Блэкхокс» примут «Коламбус», а «Старз» в тот же день сыграет дома с «Каролиной».